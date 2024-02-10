انخفاض أسعار الأسمنت بشكل ملحوظ اليوم السبت في الأسواق المحلية

أسعار أسمنت التسليح.. تراجع ملحوظ يضرب سوق أسمنت المسلح خلال تعاملات، اليوم السبت، في الأسواق المصرية والمحلية، حيث بلغ سعر طن أسمنت النصر نحو 2090 جنيهًا، استناداً الى الاحصائيات الصادرة من إحدى المنصات الإلكترونية الرسمية التي تندرج تحت جهة مجلس الوزراء.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار أسمنت المسلح خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق المصرية، وتحرص الوفد على تقديم الخدمات السعرية كافة التي يهتم بها وتشغل بال المواطن ومتابعي الوفد، للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السلعية، لاسيما أسعار حديد التسليح خلال فترات بيع يوم السبت، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الأسمنت المسلح اليوم السبت في الأسواق المحلية:

الأسمنت

شهد سعر طن الأسمنت ذو الرمادي انخفاضًا، حيث وصل إلى 2399 جنيهًا مصريًا، وذلك بانخفاض قدره 47.8 جنيه مقارنة بالسعر الذي كان عليه في وقت سابق.

- حيث وصل سعر الطن من أسمنت المخصوص 2130 جنيهًا.

- بلغ سعر الطن من أسمنت النصر 2090 جنيهًا.

- تم حساب سعر طن الأسمنت المُستَخرَج من منطقة وادي النيل بمبلغ قدره 2090 جنيهًا مصريًا ليوم السبت.

- وسجل أسمنت طرة وأسمنت حلوان 2120 جنيهًا للطن.

- ارتفعت قيمة الطن الواحد من الأسمنت الذي تنتجه الشركة السويدية ليبلغ سعر 2290 جنيهًا مصريًا.

- حيث شهد اليوم متوسط سعر الأسمنت الأبيض 3600 جنيه.

- تبلغ تكلفة أسمنت سوبر سيناء الأبيض ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسين جنيهًا مصريًا.