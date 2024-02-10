السبت 10 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

انخفاض أسعار الحديد بشكل جنوني اليوم السبت في الأسواق المحلية

حديد التسليح
حديد التسليح

أسعار حديد التسليح.. تراجع جنوني يضرب سوق حديد التسليح خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق المصرية والمحلية، حيث انخفض سعر الطن الواحد في القطاع الاستثماري بمقدار يزيد عن 1300 جنيه مصري، استناداً الى  الاحصائيات الصادرة من إحدى المنصات الإلكترونية الرسمية التي تندرج تحت جهة مجلس الوزراء.

 

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق المصرية، وتحرص الوفد على تقديم كافة الخدمات السعرية التي يهتم بها وتشغل بال المواطن ومتابعي الوفد، للوقوف على أخر المستجدات التي تطراٌ على الساحة السلعية، لاسيما أسعار حديد التسليح خلال فترات بيع يوم السبت، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

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أسعار الحديد اليوم السبت في الاسواق المحلية 

حديد التسليح
  • تم تحديد تكلفة طن الحديد المعد للاستثمار عند 35098.7 جنيه مصري، مع تسجيل انخفاض قدره 1328.9 جنيه مقارنةً بالفترة السابقة.

 

- سُجِّلَ الحديد اليوم تراجعٌ في قيمة طن حديد عز، حيث بلغ سعره 55253.8 جنيه مصري، وذلك إثر انخفاضه بمقدار 910.22 جنيه.

- بلغ سعر الطن الواحد اليوم من حديد المعادي تسعة وأربعون ألفًا ومائتي جنيه مصري.

- سجل حديد اليوم كل من بيانكو والجارحي مبلغ تسعة وأربعين ألف جنيه.

- ارتفع ثمن طن حديد الدخيلة ليصل إلى أثنين وخمسين ألفاً من الجنيهات المصرية.

- بلغ ثمن العطية تسعة وأربعون ألفاً من الجنيهات، ونفس هذا المقدار من المال للمراكبي

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