السبت 10 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الخضار والفاكهة صباح اليوم السبت في الأسواق المحلية

الخضار والفاكهة
الخضار والفاكهة

أسعار الخضار والفاكهة.. شهدت أسعار الخضار والفاكهة خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم السبت في الاسواق المصرية، تبايناً، - وتراوح سعر البصل مابين 10 إلى 26 جنيهًا، بينما تراوح سعر الثوم مابين 8 إلى 60 جنيهًا.

 

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الخضار والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق المصرية والمحلية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

txt

منتجه مسرحية “الجريمة البيضاء”: الفكرة إنسانية ونحتاج دعم الجمهور

txt

ننشر حصاد وزارة العمل في أسبوع

أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت

سوق الخضار والفاكهة

أسعار الخضار اليوم السبت 

- يتراوح سعر الطماطم من 4 إلى 6.5 جنيهات

 

- يتراوح سعر البطاطس من 8 إلى 12 جنيها

 

- يتراوح سعر البصل من 10 إلى 26 جنيها

 

- يتراوح سعر الكوسة من 9 إلى 11 جنيها

 

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات

 

- يتراوح سعر الفاصوليا من 20 إلى 26 جنيهات

 

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 7 إلى 10 جنيهات

 

- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 4 إلى 7 جنيهات

 

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 8 إلى 12 جنيهات

 

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 7 إلى 11 جنيهات

 

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 7 إلى 11 جنيهات

 

- يتراوح سعر الفلفل حامى بلدي من 5 إلى 11 جنيهات

 

- يتراوح سعر الفلفـل حامـى صـوب من 10 إلى 22 جنيها

 

- يتراوح سعر الفلفل الوان «اصفر-احمر-برتقالي» من 22 إلى 32 جنيها

 

- يتراوح سعر الملوخية من 10 إلى 15 جنيها

 

الخضروات والفاكهة

- يتراوح سعر الخيار صوب من 13 إلى 15 جنيها

 

- يتراوح سعر الخيار بلدي 13 من إلى 15 جنيها

 

- يتراوح سعر القلقاس من 15 إلى 17 جنيها

 

- يتراوح سعر البطاطا من 4 إلى 7 جنيهات

 

- يتراوح سعر الثوم من 8 إلى 60 جنيها

 

- يتراوح سعر اللفت من 2 إلى 4 جنيهات

 

- يتراوح سعر البنجر من 2 إلى 4 جنيهات

 

- يتراوح سعر البرتقال البلدي من 5 إلى 7.5 جنيهات

 

- يتراوح سعر البرتقال السكري من 5 إلى 7.5 جنيهات

 

- يتراوح سعر البرتقال أبو سرة من 6.5 إلى 10.5 جنيهات

 

- يتراوح سعر اليوسفي من 4.5 إلى 8 جنيهات.

 

- يتراوح سعر الجريب فروت سعر 4 إلى 7 جنيهات

 

- يتراوح سعر الليمون الحلو من 7 إلى 10 جنيهات

 

- يتراوح سعر الليمون بلدي من 13 إلى 17 جنيهات

 

- يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 2 إلى 5 جنيهات

 

- يبلغ سعر العنب المستورد الأسود من 40 جنيها

 

- يتراوح سعر التفاح أمريكي إيطالي «كرتونة 20 كيلو» من 25 إلى 45 جنيها

 

- يتراوح سعر البلح الثلاجة من 15 إلى 21 جنيها

 

- يتراوح سعر الجوافة من 7 إلى 15 جنيها

 

- يتراوح سعر الرمان من 11 إلى 23 جنيها

مواد متعلقة

أسعار العملات صباح اليوم السبت بماكينات الصرف الآلي الـATM

أوكرانيا: الجيش الروسي يقصف 19 بلدة في إقليم زابوروجيا

"الدفاعات الجوية السورية" تتصدى لعدوان إسرائيلي على ريف دمشق

وزير الري يتابع أعمال تطوير صيانة المجاري المائية ومعدات الصيانة الوقائية
الجريدة الورقية