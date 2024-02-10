أسعار الخضار والفاكهة صباح اليوم السبت في الأسواق المحلية
أسعار الخضار والفاكهة.. شهدت أسعار الخضار والفاكهة خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم السبت في الاسواق المصرية، تبايناً، - وتراوح سعر البصل مابين 10 إلى 26 جنيهًا، بينما تراوح سعر الثوم مابين 8 إلى 60 جنيهًا.
وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الخضار والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق المصرية والمحلية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:
أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت
أسعار الخضار اليوم السبت
- يتراوح سعر الطماطم من 4 إلى 6.5 جنيهات
- يتراوح سعر البطاطس من 8 إلى 12 جنيها
- يتراوح سعر البصل من 10 إلى 26 جنيها
- يتراوح سعر الكوسة من 9 إلى 11 جنيها
- يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات
- يتراوح سعر الفاصوليا من 20 إلى 26 جنيهات
- يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 7 إلى 10 جنيهات
- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 4 إلى 7 جنيهات
- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 8 إلى 12 جنيهات
- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 7 إلى 11 جنيهات
- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 7 إلى 11 جنيهات
- يتراوح سعر الفلفل حامى بلدي من 5 إلى 11 جنيهات
- يتراوح سعر الفلفـل حامـى صـوب من 10 إلى 22 جنيها
- يتراوح سعر الفلفل الوان «اصفر-احمر-برتقالي» من 22 إلى 32 جنيها
- يتراوح سعر الملوخية من 10 إلى 15 جنيها
الخضروات والفاكهة
- يتراوح سعر الخيار صوب من 13 إلى 15 جنيها
- يتراوح سعر الخيار بلدي 13 من إلى 15 جنيها
- يتراوح سعر القلقاس من 15 إلى 17 جنيها
- يتراوح سعر البطاطا من 4 إلى 7 جنيهات
- يتراوح سعر الثوم من 8 إلى 60 جنيها
- يتراوح سعر اللفت من 2 إلى 4 جنيهات
- يتراوح سعر البنجر من 2 إلى 4 جنيهات
- يتراوح سعر البرتقال البلدي من 5 إلى 7.5 جنيهات
- يتراوح سعر البرتقال السكري من 5 إلى 7.5 جنيهات
- يتراوح سعر البرتقال أبو سرة من 6.5 إلى 10.5 جنيهات
- يتراوح سعر اليوسفي من 4.5 إلى 8 جنيهات.
- يتراوح سعر الجريب فروت سعر 4 إلى 7 جنيهات
- يتراوح سعر الليمون الحلو من 7 إلى 10 جنيهات
- يتراوح سعر الليمون بلدي من 13 إلى 17 جنيهات
- يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 2 إلى 5 جنيهات
- يبلغ سعر العنب المستورد الأسود من 40 جنيها
- يتراوح سعر التفاح أمريكي إيطالي «كرتونة 20 كيلو» من 25 إلى 45 جنيها
- يتراوح سعر البلح الثلاجة من 15 إلى 21 جنيها
- يتراوح سعر الجوافة من 7 إلى 15 جنيها
- يتراوح سعر الرمان من 11 إلى 23 جنيها