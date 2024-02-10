أسعار الخضار والفاكهة صباح اليوم السبت في الأسواق المحلية

أسعار الخضار والفاكهة.. شهدت أسعار الخضار والفاكهة خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم السبت في الاسواق المصرية، تبايناً، - وتراوح سعر البصل مابين 10 إلى 26 جنيهًا، بينما تراوح سعر الثوم مابين 8 إلى 60 جنيهًا.

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الخضار والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق المصرية والمحلية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت

سوق الخضار والفاكهة

أسعار الخضار اليوم السبت

- يتراوح سعر الطماطم من 4 إلى 6.5 جنيهات

- يتراوح سعر البطاطس من 8 إلى 12 جنيها

- يتراوح سعر البصل من 10 إلى 26 جنيها

- يتراوح سعر الكوسة من 9 إلى 11 جنيها

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات

- يتراوح سعر الفاصوليا من 20 إلى 26 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 7 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 4 إلى 7 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 8 إلى 12 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 7 إلى 11 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 7 إلى 11 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل حامى بلدي من 5 إلى 11 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفـل حامـى صـوب من 10 إلى 22 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل الوان «اصفر-احمر-برتقالي» من 22 إلى 32 جنيها

- يتراوح سعر الملوخية من 10 إلى 15 جنيها

الخضروات والفاكهة

- يتراوح سعر الخيار صوب من 13 إلى 15 جنيها

- يتراوح سعر الخيار بلدي 13 من إلى 15 جنيها

- يتراوح سعر القلقاس من 15 إلى 17 جنيها

- يتراوح سعر البطاطا من 4 إلى 7 جنيهات

- يتراوح سعر الثوم من 8 إلى 60 جنيها

- يتراوح سعر اللفت من 2 إلى 4 جنيهات

- يتراوح سعر البنجر من 2 إلى 4 جنيهات

- يتراوح سعر البرتقال البلدي من 5 إلى 7.5 جنيهات

- يتراوح سعر البرتقال السكري من 5 إلى 7.5 جنيهات

- يتراوح سعر البرتقال أبو سرة من 6.5 إلى 10.5 جنيهات

- يتراوح سعر اليوسفي من 4.5 إلى 8 جنيهات.

- يتراوح سعر الجريب فروت سعر 4 إلى 7 جنيهات

- يتراوح سعر الليمون الحلو من 7 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الليمون بلدي من 13 إلى 17 جنيهات

- يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 2 إلى 5 جنيهات

- يبلغ سعر العنب المستورد الأسود من 40 جنيها

- يتراوح سعر التفاح أمريكي إيطالي «كرتونة 20 كيلو» من 25 إلى 45 جنيها

- يتراوح سعر البلح الثلاجة من 15 إلى 21 جنيها

- يتراوح سعر الجوافة من 7 إلى 15 جنيها

- يتراوح سعر الرمان من 11 إلى 23 جنيها