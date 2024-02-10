ارتفاع أسعار سندوتش المدرسة عبء جديد يثقل كاهل الأسرة

ارتفاعات مستمرة فى أسعار السع الغذائية تلاحقها ارتفاعات أخرى تزيد أعباء جديدة على كاهل الأسرة المصرية التى مازالت تعانى من ارتفاع مستمر ومضطرب فى الاسعار بالعديد من المحلات خاصة مع قدوم الفصل الدراسي الثاني، واحتياج الطلاب الى عمل السندوتش التى ارتفعت تكلفته مؤخرًا.

وانطلقت اليوم السبت، الموافق 10 فبراير، أول أيام الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2024/2023 وذلك في مدارس 12 محافظة والتى لا تطبق إجازة السبت وهي: (الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وشمال سيناء وكفرالشيخ والبحيرة والإسماعيلية)، وعدد من المدارس المصرية اليابانية والخاصة عربى ولغات، بالإضافة للمدارس التابعة للكنيسة المصرية.

فيما ينتظم طلاب باقي المحافظات، الأحد، بمحافظات: (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الشرقية، الغربية، المنوفية، دمياط، بورسعيد، السويس، البحر الأحمر، الوادي الجديد، جنوب سيناء، مرسى مطروح).

ومن الملاحظ فى بداية الدراسة الزيادة المبالغة في تكلفة سندوتشات المدارس الذى تقو الأمهات بتحضيرها فى كل صباح مقارنة بالأعوام السابقة الماضيين، حيث يفضل تلاميذ المدارس تناول وجبة خفيفة خلال اليوم الدراسي.

وبالتزامن مع ارتفاع تكاليف السندوتشات ومستلزمات المدارس، أصبحت هذه العادة تُشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على الأسر وخاصة محدودى الدخل .

أسعار المواد الغذائية

ارتفعت أسعار المواد الغذائية المستخدمة في صنع السندوتشات، حيث زادت أسعارها أضعاف، مما يقوم بزيادة تكلفتها بشكل كبير، وعلى رأس المكونات التي شهدت زيادة في أسعارها، الألبان المستخدمة فى صناعة الجبن والبيض واللانشون وغيرها من المنتجات الغذائية التى تستخدم فى صناعة السندوتشات.

وصل سعر كيلو الجبن قرب 70 جنيه.

سعر العبوة النصف كيلو من فيتا لـ40جنيه.

وعن أسعار لبن عبور لاند كامل وخالي الدسم 1 لتر فسيزيد 40 جنيه

اما سعر اللانشون الحلال 250 جنيه

يضاف إلى ذلك ارتفاع سعر رغيف الفينو الذي يصل إلى 3 جنيه، وهو المناسب لعمل السندوتشات.

وتواجه العديد من الأمهات وأولياء الأمور تحديات يومية في تدبير مستلزمات السندوتشات لأبنائهم في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وتؤثر الزيادة المستمرة في أسعار المواد الغذائية بشكل ضخم على ميزانية الأسرة، مما تجعل من الصعب تلبية احتياجات الأسرة بشكل كامل وتدفع الطلاب للتسرب من التعلم إضافة الى عدم كفاية هذه الطلبات من رب الاسرة .