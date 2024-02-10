الفيوم: تدريب 344 سيدة بقري "حياة كريمة" ضمن المبادرة الوطنية لتنمية الأسرة

قام المجلس القومى للمراة بالفيوم بتدريب 344 سيدة فى قرى "حياة كريمة" بمحافظة الفيوم وذلك ضمن المبادرة الوطنية لتنمية الاسرة , وقد عقد المجلس القومي للمرأة بالفيوم محاضرتين في اطار هذه والتي اطلقها السيد رئيس الجمهورية وينفذها المجلس القومي للمراه برعاية الدكتوره مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأه وبالتعاون مع الأزهر الشريف.

وعقدت المحاضرتين في قرى "غيضان وكحك الشواشنه" ضمن قرى حياة كريمه باجمالي الحضور 344 سيدة، بإشراف ليلي طه قاسم، مقررة فرع المجلس القومي للمراه بالفيوم.

وتناولت المحاضرتين برنامج الارشاد الأسري وأهمية تقديم مشورة ما قبل الزواج وأهمية الولادة الطبيعية والرضاعة الطبيعية، وتنظيم الأسرة والتربية الإيجابية للأطفال والتعريف بالإعاقة وأنواعها وأسبابها ،وتعريف الدمج كما قدم مسؤل الازهر الشريف رأي الدين في هذه القضايا.

وحاضرفى هذه اللقاءات محمد محيي الدين محامي الفرع، والدكتورة رشا جمعة، والدكتورة إيمان إبراهيم، عضوا فرع المجلس، والدكتورة شيماء ربيع من مشيخة الأزهر الشريف.

نادى محافظة الفيوم يحتفل بذكرى الاسراء والمعراج..

ومن جهه اخرى وفى وقت سابق احتفل نادى محافظة الفيوم الرياضى،برئاسة عماد سعد حمودة رئيس مجلس الادارة مساء الخميس برحلة الإسراء والمعراج، فى ندوة دينية نظمتها ادارة النشاط الثقافى والفنى فى مسرح النادى .

استضافت الاحتفالية الشيخ عثمان أحمد، الامام بوزارة الاوقاف ومعلم قرآن بالأزهر الشريف، والذى شرح فى محاضرته الدروس المستفادة من هذه الرحلة الربانية، وتفاصيل رحلتى الإسراء والمعراج وانها كانت منحة ربانية من الله الى رسوله بعد ماحدث له فى الطائف من اذى .. و فى ختام الندوة الدينية، كرم مجلس ادارة النادى، الشيخ عثمان احمد وتم منحه درع النادي.

وتواصل الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، وتم تقديم عدد من الفقرات الفنية التى قدمتها فرقة " سوا " للإنشاد الدينى، وتضمنت عدد من الاغانى منها " المسك فاح "جماعى –"لاجل النبى" للفنانة آيه الصوفى " أم النبى" للفنانة شذا ياسر "- صلو على خير الأنام" جماعى – "الرضا والنور" وقدمتها دعاء إيهاب – "طلع البدر" جماعى – "لحظة صفا " للفنانة علا الصوفى – "مولاى صلى" جماعى"

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