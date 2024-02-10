وزير الرياضة يشيد بموافقة مودرن فيوتشر على تدريب التوأم للمنتخب



أرسل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خطاب شكر إلي الدكتور وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر بعد الموقف الوطني بالسماح لحسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير الكرة والجهاز الفني بالكامل لتوليهم المسئولية الفنية لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، بالرغم من تعيينهم من أسابيع قليلة لتدريب الفريق الأول للنادي.

وقال وزير الرياضة في خطاب رسمي : "يسعدني ويشرفني بأن أتقدم لسيادتكم بخالص الشكر والتقدير للسماح للجهاز الفني لناديكم الموقر بتدريب المنتخب الوطني الأول وعلى ما تقومون به لخدمة الوطن بدعم المنتخب الوطني وإعلاء المصلحة العليا للوطن فوق مصلحة النادي ، متمنياً لسيادتكم وللجهاز الفني الجديد بالتوفيق والنجاح.