تعرض 4 أشخاص من أسرة واحدة مكونة من أم وأبنائها الثلاثة ، للاصابة باختناق إثر تسرب غاز طبيعي داخل شقة سكنية بمدينة بني سويف الجديدة، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

إصابة أسرة كاملة باختناق إثر تسرب غاز طبيعي داخل شقة ببني سويف

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بتعرض 4 أشخاص من أسرة واحدة باختناق إثر تسرب غاز طبيعي داخل شقة سكنية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

وعلى الفور، دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بـ 3 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

واستقبلت مستشفى بني سويف التخصصي المصابين وهم: آدم نصر إبراهيم 10 أعوام، أماني نصر إبراهيم 20 عامًا، محمد نصر إبراهيم 14 عامًا، غادة رمضان حسين 43 عامًا، وجار تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير عام المستشفى.

جهود مكثفة لكشف لغز العثور علي جثة شخص مجهول الهوية بطوخ

كما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية امن القليوبية، من جهودها لكشف لغز العثورعلى جثة شخص مجهول الهوية وملقاة وسط الأراضى الزراعية بقرية كفر الرجالات التابعة لدائرة مركز شرطة طوخ.

وكان اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طوخ من أحد أهالى قرية كفر الرجالات التابعة للمركز بالعثور على جثة ملقاة فى أحد الأراضى الزراعية بالقرية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية وملقاه فى الأراضى الزراعية وجرى نقلها إلى المشرحة على ذمة تصرفات النيابة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية صاحبها.