مصطفى بكري: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين وعلى جثثنا مخطط التهجير

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر لن تغلق معبر رفح ولن تمنع دخول المساعدات إلى غزة.

وتابع "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن مصر أكدت على ثبات موقفها في الحرب على غزة برفض العدوان.

وأشار إلى أن مصر أكدت أنها تواصل دورها المحوري في دخول المساعدات إلى غزة.

وأكمل بكري أن مصر ترفض التهجير بشكل قاطع، موجها رسالة لأمريكا :"أقول للإدارة الأمريكية أنتم القتلة والمجرمون الحقيقيون".

وأوضح أن أمريكا لها تاريخ دموي في العراق وأفغانستان، لافتا إلى أن إسرائيل تستهدف الآن قصف مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع إعلان مكتب نتنياهو التخطيط للتخلص من عناصر حركة حماس في مناطق رفح وجنوب خان يونس ودير البلح بعد إجلاء المدنيين منها.

وأكمل أن الرئاسة الفلسطينية أعلنت أن مخطط إسرائيل يسعى لتهجير الشعب الفلسطيني وهو في مراحله الأخيرة، ومصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، أكثر من مليون و400 ألف فلسطيني في رفح على الحدود، ولم يعد هناك مكانا للفرار، وجيش الاحتلال يسعى للتخلص من كل المتواجدين في المنطقة من خلال القصف الجوي وعملية برية أخرى".

وأوضح بكري إسرائيل تسعى إلى شن هجوما عسكريا على رفح وهذا يعد خرقا لاتفاقية السلام مع مصر، والقاهرة لن تسمح بهذا الخرق، ومرور المدنيين من رفح لسيناء يعرض اتفاقية السلام للخطر، وكلنا ثقة في الجيش المصري وقدرته في الرد على أي تهديد أي كان مصدره".

وواصل بكري أن مخطط التهجير على جثتنا، التاريخ سيذكر أمريكا بكل سوء أوعى تفتكروا أن العرب ماتوا هذه الأمة هتقوم وهتاخذ بثأرها من كل القتلة لن نترك فلسطين وستنتصر بشبابها ونسائها وأطفالها".