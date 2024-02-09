محاضرة بعنوان " الإعلان والتسويق " ضمن نقاشات ثقافة الفيوم   

نظم فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الثقافية والفنية المتنوعة، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني خلال إجازة نصف العام.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

وتحت عنوان "الإعلان والتسويق" شهدت مكتبة الشباب بمكتبة الفيوم العامة محاضرة ثقافية، تحدث فيها الدكتور محمد على قطب، عن كيفية تأثير الإعلان في تفاعل المستهلكين مع العلامات التجارية وشراء المنتجات، ويمكن أن يساعد تحديد الأهداف الإعلانية الشركات على تحقيق الأهداف المالية والتواصل مع عملائها، لذا يجب أن تتوفر المعلومات والبيانات التي يجهلها المستهلك حول السلعة الجديدة، مع العمل على تغيير رغبات المستهلكين من خلال إبراز فوائد المنتج، وأن من أهداف الاعلانات تغيير رأي المستهلك وقناعته بالماركات المتنوعة من المنتجات التي يقتنيها من خلال إعتماد المعلن على الرغبات والحاجات لدى المستهلكين، وأكد "قطب" أن الهدف من الإعلان هو إجراء اتصال بين العلامة التجارية والعميل.

ورشة حكي شعبي عن قصة "الثلاث بنات" بفرع ثقافة الفيوم ..

وإستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، شهدت مكتبة الفيوم العامة ورشة حكي شعبى عن قصة "الثلاث بنات"، بالتعاون مع أطلس المأثورات الشعبية، تحدث فيها أسامة محمود كبير باحثي أطلس، عن قصة الثلاث بنات الأخوات، لديهم ثلاث دجاجات لكل منهم دجاجة، والأخت الصغرة لديها دجاجة تبيض بيض ذهب فغاروا منها أخواتها ودبروا لها المكايد للتخلص منها، تهدف القصة إلي البعد عن الحقد والغيرة وحب الخير للغير، تلاها ألعاب شعبية مثل الكراسي الموسيقية، وسط تجاوب وسعادة الأطفال، بهدف نشر الوعي بالتراث الشعبى من الألعاب والحكى الشعبى وتعزيز الهوية الثقافية المصرية وترسيخ القيم والأخلاق من خلال الحكي الشعبي.

وشهدت مكتبة الطفل بالمكتبة يوم ثقافى ترفيهي تضمن مسابقات ثقافية وترفيهية بين الأطفال، نفذتها انتصار فتحي أمينة المكتبة، إلي جانب اكتشاف مواهب في الغناء والإلقاء، والتمثيل، حيث قدمت مواهب متنوعة للأطفال من رواد المكتبة منهم؛ ريهام محمود، وريتال عادل وسارة عبد الرحمن، وخديجة محمد وعمر عبد الرحمن، وأحمد عادل، وحنين عمرو، وفريدة محمد، وفيروز محمد، وأمانى جابر وبسملة محمود، وجنى أسامة ورودينا إسلام، بالإضافة إلي عرض مسرح عرائس للأطفال بإشراف هناء حسن وهند عبد التواب.