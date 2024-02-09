محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو في نهائي كأس الأمم الأفريقية

تواجد الحكم الدولي المصري محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو VAR في مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية المقرر لها ١١ فبراير الجاري و تجمع نيجيريا و كوت ديفوار .

بذلك يواصل التحكيم المصري الظهور المميز في بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد إدارة أكثر من مباراة مهمة سواء مباراة الافتتاح ودور المجموعات مرورا بمباراة الدور قبل النهائي للبطولة.

كاف يدعو حسام حسن لحضور حفل الأساطير بنهائي كأس الأمم الأفريقية

تلقى اتحاد الكرة المصري دعوة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف - لحضور الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم لنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية وتكريمه كأسطورة من أساطير الكرة الأفريقية لما قدمه حسام حسن في مسيرته الكروية .

ويقام نهائي كأس الأمم الأفريقية يوم ١١ فبراير من الشهر الجاري بكوت ديفوار .