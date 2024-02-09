صافرة موريتانية لادارة نهائي أمم أفريقيا بين كوت ديفوار ونيجيريا

اسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” الحكم الدولي الموريتاني دحان بيده لإداة المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية “الكان” بين كوت ديفوار ونيجيريا.

ويعيد دخان بيده إنجاز مواطنه إدريسا صار الذي أدار عام 1988 نهائي كأس الأمم الافريقية الذي جمع حينها بين نيجيريا والكاميرون.

وتأهل اصحاب الارض،"كوت ديفوار"، لنهائي كأس الأمم الأفريقية عقب فوزه على الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد، فيما عبر منتخب نيجيريا للنهائي على حساب جنوب أفريقيا بركلات الترجيح 4-2.

وتعود آخر مرة توج بها منتخب كوت ديفوار بكأس الأمم إلى نسخة 2015، فيما حصد نيجيريا اللقب في 2013.

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا يوم الأحد الموافق الحادي عشر من فبراير الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والحادية عشر بتوقيت السعودية.