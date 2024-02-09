ملاكي ونقل وأجرة.. تفاصيل المرابحة الإسلامية للسيارات من البنك الزراعي
يقدم البنك الزراعي المصري لعملائه خدمة مرابحة السيارة، حيث يقوم البنك الزراعي بتمويل شراء السيارة بصيغة نظام المرابحة الاسلامية وي السطور التالية ترصد بوابة الوفد أهم الأنطة والاشتراطات لهذه الخدمة.
أنواع الأنشطة الممولة لمرابحة السيارة من البنك الزراعي
السيارات الملاكي
السيارات النقل
سيارات الميكروباص
سيارات الأجرة
الشروط اللازمة لمرابحة السيارة من البنك الزراعي
المقدم يبدأ من %15 من قيمه السيارة.
يتم تقسيط المرابحة على أقساط شهريه.
إستيفاء الضمانات المطلوبة.
السيارات المجهزة لذوى الاحتياجات الخاصة ( للموظفين – أصحاب الودائع)
المقدم يبدأ من %10 من قيمة السيارة.
قرار القوميسون الطبى.
الدخل الشهرى لا يقل عن 3000 جنيه (للموظف).
يتم إستيفاء باقى المستندات فى حالة الموافقة على التمويل.
المستندات المطلوبة لمرابحة السيارة من البنك الزراعي
طلب العميل.
صورة بطاقة الرقم القومي للعميل والضامن (سارية).
إيصال مرافق حديث مطابق لعنوان العميل ببطاقة الرقم القومي.
تطبق الشروط و الأحكام .