"النوروفيروس" وباء الشتاء القاتل

مع فصل الشتاء تظهر العديد من الأمراض التي تتفشى بين البشر؛ بسبب درجة الحرارة المنخفضة، إذ يعد تفشي فيروس "النوروفيروس" أمرا شائعا في فصل الشتاء.

ويسبب "النوروفيروس" تقلصات المعدة والقيء والإسهال، بسبب الالتهاب، ويستمر مرض النوروفيروس عادة لمدة 1 - 3 أيام، وعادة ما تختفي الأعراض من تلقاء نفسها.

ويبقى الفيروس على الأسطح لعدة أيام أو أسابيع، كما أن تناول أو شرب طعام أو شراب ملوث، أو الاتصال الوثيق بشخص مصاب، أو لمس سطح ملوث يمكن أن يؤدي إلى الإصابة.

أعراض الإصابة بالنوروفيروس

- تطور تقلصات المعدة إلى القيء

- التعب

- جفاف الفم

- الدوخة

- الخمول

أعراض النوروفيروس في مرحلة متأخرة

- تشتد التشنجات ويصاحبها غثيان

- انتشار الفيروس داخل الجهاز الهضمي

- يصبح القيء عرضًا بارزًا

- الجفاف والضعف.

وفي الوقت ذاته، قد يعاني الأفراد المصابون بالنوروفيروس بالإسهال، مما يزيد من التحدي المتمثل في الحفاظ على الماء، ويؤكد مزيج القيء والإسهال على الحاجة إلى تناول السوائل بحذر لمواجهة احتمالية الجفاف، وهو أحد المضاعفات الشائعة للعدوى.

كيفية التغلب على العدوى

يجب على الأفراد الذين تظهر عليهم هذه الأعراض إعطاء الأولوية للعزل لمنع انتشار النوروفيروس.