ماكينة أهداف بيلينجهام تتوقف عن العمل

يعاني لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، منذ فترة طويلة من عدم تسجيل الأهداف، بعد بداية المذهلة الموسم الحالي.

انتقل بيلينجهام إلى ريال مدريد، قبل بداية الموسم الحالي قادمًا من بوروسيا دورتموند، وتمكن من تسجيل 14 هدفًا، في أول 15 مباراة له مع الفريق الملكي، محطمًا العديد من الأرقام القياسية.

ولم يتمكن اللاعب الإنجليزي الصاعد، من تسجيل أي هدف في أخر 8 مباريات له مع المرينجي.

بيلينجهام

منذ هدفه الأخير في 17 ديسمبر الماضي، قام بيلينجهام بتسجيل هدف واحد فقط، من ركلة الجزاء في المباراة ضد ألميريا في يناير الماضي.

سبب توقف ماكينة أهداف

تحد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للنادي الملكي، في وقت سابق أن بيلينجهام يحصل على فرص كبيرة في الهجوم، بالرغم من أنه لاعب وسط، وأن عدم وجود مركز ثابت له في ملعب يتسبب في الكثير من الضرر للخصوم.

قام موقع "جول" العالمي بنشر تحليلات حول أسباب تراجع معدل تهديف لاعب الريال، وأشار التحليل إلى أن العامل الذي يشير إليه أنشيلوتي لم يعد له قيمة هامة بعد الآن، وهذا يعني أن الفرق المنافسة قد اكتشفت كيفية لعبه وتصرفت على نحو يقلل من خطورته.

وأوضح التقرير أن النجم الإنجليزي، يجد نفسه محاصرًا بواسطة 4 مدافعين في بعض الأوقات.

وعلى جانب الأخر، لا يعاني ريال مدريد من نقص في تسجيل الأهداف، حيث يحصل على مساهمات تهديفية من لاعبين آخرين، مثل خوسيلو وفينيسيوس جونيور وبراهيم دياز وداني كارفاخال.

كما أكد أنشيلوتي مؤخرا، بيلينجهام لاعب ممتاز، ولا يجب أن نتفاجأ بعدم تسجيله عندما يحدث ذلك، فهذه ليست وظيفته كما يعتقد البعض، وهذا يقلل من الضغط الموجود على صاحب الـ 20 عامًا.

بيلينجهام

شارك بيلينجهام في 28 مباراة مع ريال مدريد، في هذا الموسم في مختلف البطولات، حيث سجل 18 هدفًا وصنع 8 أهداف.