الشرقية تنفذ برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية

نفذت الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية، اليوم الجمعة، برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بحضور الدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة، والدكتور وائل فهمى مدير إدارة التنمية الرياضية، والدكتور رضا ربيع وكيل إدارة التنمية الرياضية، والكابتن محمد سامى الادارة العامة للرياضة.

يأتى ذلك ضمن الدور المجتمعي والخدمي الذى تقوم به وزارة الشباب والرياضة، لتشجيع ممارسة الرياضة فى كل مكان بصورة مستمرة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

أوضح الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، أن المشروع يستهدف نشر ثقافة ممارسة الرياضة للأسر الشرقاوية لجميع الفئات العمرية «رجال، وسيدات، وأطفال»، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، من «مشي، وجري، وتمرينات رياضية»، وذلك لتحقيق أكبر مشاركة لممارسة النشاط الرياضي لما له من أثر سليم وصحي على الأسر، منوها بأنه يقوم بالتدريب منشطين رياضيين بالمديرية، ويتم توفير أدوات التدريب من كرات وأقماع ووسائل رياضية.

وأشار الدكتور أحمد ابراهيم وكيل المديرية للرياضة، إلى أن البرنامج ينفذ كل يوم جمعة الساعة ٨ صباحا بأماكن مختلفة داخل المحافظة منها «الزقازيق، ابو حماد، الحسينية، ديرب نجم»، بهدف خدمة وتشجيع راغبى ممارسة الرياضة من أبناء المحافظة، لحثهم على الرياضة واداء التمارين الرياضية بصفة مستمرة، وتوسيع قاعدة المشاركة لجعل الرياضة جزء من الحياة اليومية والحفاظ على الجسم والوقاية من الأمراض.