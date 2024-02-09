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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جوميز يطالب إدارة الزمالك بمعسكر مغلق..و"الونش" فى ألمانيا

جوميز مدرب الزمالك
جوميز مدرب الزمالك

أغلق البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك ملف الصفقات طالبا من المجلس عدم ضم لاعبين جدد وأنه قادر على توظيف المتواجدين حاليا فى المراكز المختلفه التى يحتاجها.

يأتي ذلك فى ظل إصابة محمود حمدي الونش مدافع الفريق وغياب أحمد فتوح للإصابة فى مركز الظهير الأيسر وأنه من خلال اللقاءات الوديه سيتعرف أكثر على إمكانات لاعبيه واختيار التشكيل الأمثل قبل أول مواجهه رسميه له أمام الإسماعيلي عند استئتاف مسابقة الدوري يوم ١٩ فبراير الجاري.

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وحرص المدرب على تجربة القدامى والجدد من خلال تجربتي اللعب مع فريقي ٢٠٠٣ و٢٠٠٥ اللتين اقيمتا أمس الخميس بملعب عبداللطيف أبو رجيله. 

وطلب المدير الفني ضرورة تنظيم معسكر داخلى الأسبوع المقبل بسبب الإصلاحات التى تجري بملعب النادي للتعرف أكثر على اللاعبين وتطبيق فكره التدريبى.

الزمالك يوافق على سفر الونش لألمانيا

على جانب آخر وافق مجلس الإدارة على سفر محمود حمدي الونش بصحبة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي إلى ألمانيا للعرض على أحد المراكز الطبيه بعد أن كشفت الأشعه التى أجراها إصابته بتمزق جزئي فى الرباط الصليبي.

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