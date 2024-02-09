الزمالك ينقل تدريباته إلى ملعب الدفاع الجوي

بسبب الإصلاحات فى ملعب النادى

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز نقل التدريبات إلى الملعب الفرعي بستاد الدفاع الجوي بداية من غداً السبت، في إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

جاء قرار الجهاز الفني للزمالك بنقل التدريبات الجماعية ، إلى الملعب الفرعي بالدفاع الجوي لحين انتهاء أعمال الصيانة في ملعب الفريق بمقر القلعة البيضاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات اليو الجمعة، بعد خوض مباراتين وديتين اليوم أمام فريقي الشباب مواليد 2003 و2005 بالنادي.

ويستأنف الزمالك تدريباته غد السبت ، استعداداً للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان فريق الزمالك خاض وديتين اليوم أمام فريقي الشباب مواليد 2003 و2005 على ملعب النادي، للوقوف على مستوى جميع اللاعبين قبل استئناف مسابقة الدوري الممتاز.