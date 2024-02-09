افتتاح مسجد خاتم المرسلين بمدينة طيبة بالأقصر

شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر افتتاح مسجد خاتم المرسلين بمدينة طيبة، فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.



جاء ذلك بحضور الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير مديرية الأوقاف بالأقصر والمهندس علاء عبدالله مصطفى رئيس جهاز مدينة طيبه وفضيلة الشيخ عبدالرحيم محمد أحمد مدير إدارة اوقاف الزينية

وكوكبه من قيادات الدعوة بمديرية الأوقاف.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير مديرية الأوقاف بالأقصر أن المسجد تم أنشائه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية بالتنسيق مع جهاز مدينة طيبة، لخدمة أهالى المنطقة.

ومن جانبه أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر على ضرورة الأهتمام بتطوير وبناء المساجد الجديدة ، والتى تعد النواة الأساسية للمجتمع الإسلامي والتى تستهدف تنشئة المسلم على مبادىء وتعاليم الإسلام السامية.

وفى سياق متصل تم افتتاح مسجد الفتح الاسلامى بالمريس بالطود بحضور الدكتور محمد رزق رئيس مدينة الطود والشيخ صلاح نور وكيل اوقاف الاقصر وفضيلة الشيخ محمد عبدالعزيز خضرى مدير إدارة اوقاف الطود.