"أهل مصر".. جولة لفتيات ملتقى المحافظات الحدودية بمدينة بلاط وجمعية تنمية المجتمع بالبشندي

استقبل مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، المشاركات بالملتقى الثقافي الخامس عشر لفنون الفتاة والمرأة بمشروع "أهل مصر"، المقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في الفترة من 5 حتى 12 فبراير الحالي.

بدأت فعاليات الجولة بزيارة جمعية تنمية المجتمع بقرية البشندي، وتحدث محمد عبد السلام سنوسي مسئول العلاقات العامة بالجمعية، عن بداية نشأتها عام 1979 بتدريب الفتيات والسيدات على الخياطة، وأضاف أنه في عام 1981 بدأ مشروع الكليم والسجاد، وهو مشروع الغزل والصوف، ويمر بمراحل وصولا لفرز الصوف ثم وضعه في أحواض لغسله وتجفيفه، وتبدأ مراحل الغزل بتفتيت الصوف وتنظيفه ثم وصوله لمرحلة على شكل حلقات توضع في الماكينات وينتج عنها خيوط الصوف باستخدام أسلوب الضغط، ثم تلوينه من خلال الأكاسيد أو الأعشاب الطبيعية، كما تتضمن الجمعية معرضا فنيا للكليم والسجاد.

أعقب ذلك التوجه إلى مدينة بلاط الإسلامية وتحدثت نورا فؤاد مفتشة آثار المدينة، موضحة أنها مدينة أثرية ترجع إلي العصر العثماني، وشيدت بالطوب اللبن فوق تل منحدر، وتتسم بالتراث الإسلامي المتنوع، وتتكون من حارات ودروب ضيقة، كما تضم الطواحين والعصارات والمساجد.

واستكملت الزيارة بمدينة القصر الإسلامية وأوضح محسن عبد المنعم - مدير عام بهيئة تنشيط السياحة، أن المدينة يرجع نشأتها لعهد الأيوبيين على أطلال من عصور قديمة، وتتضمن معالم كثيرة من المباني المملوكية والعثمانية ومنها المحكمة والطاحونة، وعصارة الزيتون، والمساجد، وبها أماكن صناعة الحدادة والفخار وخوص النخيل، كما تتسم بطراز فريد من العمارة الإسلامية.

وفي قصر ثقافة موط أقيمت أمسية ثقافية بعنوان "التعريف بالأمثال وحكاياتها" وقدمتها كل من الباحثتين نهى الكاشف وفاطمة سامي، وتحدثتا عن الأمثال الشعبية وأصلها التراثي.

حضر الفعاليات د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، د. دينا هويدي مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة والمشرف التنفيذي للملتقى، سلامة علي محمد رئيس مركز ومدينة بلاط، وعدد من القيادات التنفيذية بالداخلة.

الملتقى تشارك به 143 فتاة وسيدة من 6 محافظات حدودية وينفذ بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، وتنفذ به عدة فعاليات تتنوع بين اللقاءات والمحاضرات التثقيفية والأمسيات الأدبية والورش الفنية والحرفية المتنوعة، وجولات لأهم معالم محافظة الوادي الجديد، ويهدف مشروع "أهل مصر" إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية ودعم الموهوبين، ويستهدف ثلاث فئات وهي المرأة والشباب والأطفال.