موعد مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا والقنوات الناقلة

عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، على موعد مع مباراة نهائي بطولة كأس آسيا 2023، والتي تجمع بين قطر والأردن على ملعب استاد لوسيل.

وتأهل منتخب قطر للنهائي للمرة الثانية على التوالي لأول مرة في تاريخه، فيما صعد الأردن على حساب منتخب كوريا الجنوبية.

موعد مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا

وتقرر انطلاق صافرة احداث مباراة نهائي كأس آسيا بين قطر والأردن يوم السبت الموافق 9 فبراير 2024 على ستاد لوسيل في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا

تذاع مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا 2023 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، وتحديدا يذاع اللقاء على قناة beIN Asian Cup 1