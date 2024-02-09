الجمعة 09 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فينسيوس جونيور يدعم صفوف ريال مدريد قبل موقعة جيرونا

فينسيوس جونيور
فينسيوس جونيور

تلقى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد أخباراً سارة قبل المواجهة المرتقبة التي يخوضها مساء غدٍ السبت امام جيرونا ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني “الليجا”.

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ريال مدريد في ورطة قبل مواجهة جيرونا

وأصبح الثنائي فينسيوس جونيور وروديجير جاهزان بشكل كامل للتواجد مع الميرينجي في لقاء الغد بعد تعافيهما من الإصابة.

وكان فينيسيوس قد تعرض لإصابة في الرقبة قبل لحظات من إنطلاق مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد، بينما غاب روديجير عن المباريات الأخيرة بسبب إصابة عضلية.

وشارك فينيسيوس جونيور بشكل طبيعي في تدريبات الفريق الجماعسية بينما تحسنت حالة روديجير بشكل كبير خلال التدريبات التأهيلية التي يخوضها.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن الوصيف جيرونا.

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