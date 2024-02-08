ريال مدريد في ورطة قبل مواجهة جيرونا

تعرض ريال مدريد لضربة جديدة، قبل أيام قليلة من مواجهة جيرونا، في قمة الدوري الإسباني، ضمن منافسات الجولة الـ 24 على استاد السانتياجو برنابيو.

قبل المباراة المنتظرة، تعرض الملكي لضربة جديدة في خطوط دفاعه، حيث تبين أن قائد الفريق ناتشو فرنانديز يعاني من إصابة عضلية، قد تمنعه من المشاركة في المباراة المقررة، يوم السبت المقبل.

وأوضحت وكالة الأنباء الإسبانية، أن ناتشو يعاني من الإجهاد والتعب العضلي الزائد نتيجة للعب العديد من المباريات، وهذا ما سيزيد من مشكلات مدرب الفريق الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ناتشو

وتغيب قائد ريال مدريد عن التدريبات يوم الأربعاء، وقد تلقى علاجًا طبيعيًا في محاولة للشفاء قبل المباراة المهمة المنتظرة.

ووفقًا لما ذكرته "ريال مدريد"، هناك شكوكا بشأن قدرة ناتشو على المشاركة في مباراة جيرونا، وسيتوقف قرار مشاركته على تطور حالته.

كما سيتوقف القرار على حالة الألماني أنطونيو روديجير، الذي يعاني من كدمة شديدة ولا يزال يتدرب منفردًا.

أنشيلوتي في ورطة

في حال تأكد غياب ناتشو ورودريجو عن مواجهة جيرونا، فسيتعين على المدرب الإيطالي إيجاد بديل مناسب له، ليخوض المباراة في مركز الدفاع، إلى جانب كارفاخال الذي من المرشحين لمواصلة الظهور في هذا المركز.

وسيضطر أنشيلوتي إلى إشراك كارفاخال وتشواميني في خط الدفاع، ويُعد هذا الخيار هو الأقرب حاليًا، بسبب عدم توافر مدافعين في صفوف الفريق الأول.

أنشيلوتي

وكان تشواميني قد لعب كقلب دفاع، في الشوط الثاني من مباراة خيتافي، عندما تعرّض روديجر للإصابة قبل دقائق قليلة من نهاية الشوط الأول، وشارك بجانب ناتشو في ذلك الوقت وقدم أداء دفاعي مميز.

ويعاني المرينجي من نقص في مركز خط الدفاع، منذ غياب إيدير ميليتاو وديفيد ألابا بسبب إصابتهما بقطع في الرباط الصليبي، ولتعقيد الأمور انضم روديجير مؤخرًا إلى قائمة الغائبين أيضًا، مما سيضع فريق ريال مدريد في موقف صعب أمام جيرونا إذا تأكد غياب ناتشو أيضًا.

يحتل ريال مدريد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، ويتفوق على جيرونا بفارق نقطتين.

ولذلك، ستكون المباراة التي ستجرى يوم السبت، فرصة كبيرة لفريق الملكي للابتعاد عن الفريق الكتالوني، وجدير بالذكر أن مواجهة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز المرينجي بفارق ثلاثة أهداف نظيفة على ملعب جيرونا.