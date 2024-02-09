الجمعة 09 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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باحث بالشؤون الدولية: الصراعات الداخلية بأمريكا تطفو على السطح بقوة لأول مرة

أمريكا
أمريكا

قال الدكتور رضوان قاسم، الكاتب والباحث في الشؤون الدولية، إن الصراعات الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية ليست بالجديدة، لكنها لأول مرة تطفو على السطح وبهذه القوة وصولا إلى أن بعض الجماعات تنتهك الإدارات الرسمية، وتصل الأمور إلى التصادم في الشارع الأمريكي، ما يدل على أن الانقسام يزداد حدة أكثر فأكثر.

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وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة ببرنامج "الصحافة العالمية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التصعيد سيكون حدته أكبر من أي وقتا مضى مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، خاصة أن الصراع أصبح شخصيا أكثر منه سياسيا بين المرشحين للرئاسة الأمريكية.

اقتحام الكونجرس

وأشار إلى أن الأحداث التي وقعت مؤخرا في اقتحام الكونجرس كانت ظاهرة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، بجانب اضطهاد السود والانشقاقات والكثير من الأحداث العنصرية التي زادت من أزمة الداخل الأمريكي.

الوضع الاقتصادي

وأوضح أن الوضع الاقتصادي زاد، وكان عبء على الشعب الأمريكي، ما أثار غضبه، حيث لم يجد حلولا جذرية من قبل الحكومات المتعاقبة أو الرئاسات التي تتولى القيادة، مما وصل بالأمر إلى أن تطالب بعض الولايات بالانفصال أو أقله بالحكم الذاتي اقتصاديا في أقل تقدير.

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