جبر الخواطر وفعل الخيرات .. موضوع خطبة الجمعة بمساجد الإسماعيلية

تناولت خطبة الجمعة بمساجد الإسماعيلية اليوم موضوعها عن جبر الخواطر وأثره في تقوية الروابط الاجتماعية وما يتبعه من فعل الخير

وتطرقت الخطبة بالتأكيد على خلق الرسول صلى الله عليه وسلمإِ وانَّ جبر الخواطر قيمة إنسانية نبيلة وخلق اسلامي كريم يدل على طيب الفؤاد .

ومن معاني اسم الله تعالى الجبار .أنه سبحانه يجبر خواطر عباده حيث يقول الله تعالى {ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ} ، حيث يجبر الله الفقر والغنى .والخوف بالطمأنينة .واليأس بالأمل .لذلك كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم (اللَّهُمَّ اغفِرْ لي، وارْحَمْني، واهْدِني واجْبُرني، وارْزُقْني).

وتطرق الخطباء أن الْجَبْرُ فِي أَوْصَافِهِ نوعان جبْرُ الضَّعِيفِ وكُلُّ قَلْبٍ مكسور والنوع الثاني جَبْرُ القَهْرِ بِالعِزِّ الَّذِي لا يَنْبَغِي لِسِوَاهُ مِنْ إِنْسَانِ.وانهى الخطباء بالدعوة بالنصر والتمكين لاهل فلسطين وتحرير المسجد الأقصى المبارك .