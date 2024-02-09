خبير معلومات: الذكاء الاصطناعي يساهم في وجود أو اختفاء الوظائف القائمة على الروتين

قال الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات، إنَّ تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي من أنَّ الذكاء الاصطناعي قد يثير مشكلة عدم المساواة في سوق العمل، يجب أخذها في الاعتبار بعناية لأن الذكاء الاصطناعي بالفعل يعيد تشكيل حياتنا في كل الاتجاهات، حتى أنَّه يهدد 60% من الوظائف بالاقتصادات المتقدمة.

عالم ما بعد الذكاء الاصطناعي

وأضاف «عزام»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّنا بصدد عالم جديد وهو عالم ما بعد الذكاء الاصطناعي الذي يتطلب التفكير في طرق وأساليب مبتكرة تتناسب مع التأثير التكنولوجي الكبير والهائل المتسبب فيه التقنيات الجديدة لهذا التطور.

الذكاء الاصطناعي

وتابع خبير تكنولوجيا المعلومات: «تطبيقات لا متناهية للذكاء الاصطناعي أثرت على حياتنا اليومية، وليس غريباً أن نسمع في الآونة الأخيرة أنَّ الذكاء الاصطناعي بات يهدد الوظائف بشركات التكنولوجيا في العالم، ودائماً ما تغير تطبيقات التكنولوجيا من سوق العمل».

واستطرد: «الذكاء الاصطناعي يساهم في وجود أو اختفاء الوظائف القائمة على الروتين وكل ما هو قابل للميكنة سيتم ميكنته بدون شك، ليندثر في المقابل العمل الروتيني المساوي له، وتأثير هذا على الدول المقدمة أو النامية».