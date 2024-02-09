منع المكالمات الآلية بواسطة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة

تمضي لجنة الاتصالات الفيدرالية قدمًا في خطتها لحظر المكالمات الآلية باستخدام الذكاء الاصطناعي. صوت المفوضون بالإجماع يوم الأربعاء لصالح الحكم التفسيري الذي تم اقتراحه في أواخر يناير. وبموجب هذا الإجراء، تعتبر لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) أن المكالمات الآلية التي يتم إجراؤها باستخدام الأصوات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي هي أصوات "مصطنعة" وفقًا لقانون حماية المستهلك الهاتفي (TCPA). وهذا يجعل هذه الممارسة غير قانونية. ويسري الحكم على الفور.

"تستخدم الجهات الفاعلة السيئة الأصوات التي يولدها الذكاء الاصطناعي في مكالمات آلية غير مرغوب فيها لابتزاز أفراد الأسرة الضعفاء، وتقليد المشاهير وتضليل الناخبين. وقالت رئيسة لجنة الاتصالات الفيدرالية جيسيكا روزنورسيل في بيان: “إننا ننبه المحتالين الذين يقفون وراء هذه المكالمات الآلية”. "سيكون لدى المدعين العامين بالولاية الآن أدوات جديدة للقضاء على عمليات الاحتيال هذه والتأكد من حماية الجمهور من الاحتيال والمعلومات المضللة."

قانون TCPA هو قانون صدر عام 1991 يحظر استخدام الأصوات الاصطناعية أو المسجلة للاتصال بالمساكن دون موافقة المستلمين. الأمر متروك للجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لوضع قواعد لفرض هذا التشريع، كما يشير Ars Technica. وكما أشارت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) الشهر الماضي، بموجب قانون TCPA، يحتاج المسوقون عبر الهاتف إلى "الحصول على موافقة كتابية صريحة مسبقة من المستهلكين قبل الاتصال بهم آليًا. وإذا تم سنه بنجاح، فإن هذا الحكم التوضيحي سيضمن أن المكالمات الصوتية التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تخضع أيضًا لنفس المعايير".

يأتي تصويت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لصالح الحظر عند نقطة انعطاف إلى حد ما بالنسبة للذكاء الاصطناعي. لم تصبح مثل هذه التقنيات أكثر انتشارًا على نطاق واسع خلال العام الماضي أو نحو ذلك فحسب، بل تم استخدام نسخة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي من صوت الرئيس جو بايدن في مكالمة آلية حديثة حثت الديمقراطيين على عدم التصويت في الانتخابات التمهيدية الرئاسية في نيو هامبشاير. ويجري تحقيق جنائي في هذا الحادث.

وبالنظر إلى أننا في عام انتخابي ومن المرجح بالفعل أن يرتفع حجم المعلومات الخاطئة والمضللة، فإن تضييق الخناق على المكالمات الآلية باستخدام الذكاء الاصطناعي يبدو الآن بمثابة خطوة حكيمة. بينما يمكن لممثلي المرحلة AG اتخاذ إجراءات ضد المتصلين الآليين، تتمتع لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) أيضًا بالقدرة على تغريمهم بموجب قانون TCPA. في العام الماضي، أصدرت الوكالة أكبر غرامة على الإطلاق بقيمة 300 مليون دولار في العام الماضي ضد شركة أجرت أكثر من 5 مليارات مكالمة آلية في فترة ثلاثة أشهر.