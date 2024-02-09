خبير بالشؤون الأمريكية: إسرائيل مستمرة في استهداف الصحفيين

قال الداه يعقوب، خبير في الشؤون الأمريكية، إن الضوء الأخضر الممنوح لإسرائيل وعدم وجود أي قوة تقف أمامها، سواء دوليًا أو من الولايات المتحدة الأمريكية، ووقوفها ضد أي فيتو يُدين إسرائيل، يسهم في استهدافها للمدنيين.

إسرائيل تستهدف الصحفيين:

أضاف "يعقوب"، خلال مداخلة على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تستهدف الصحفيين وكل من ينقل الحقيقة، وهذه جرائم يجب أن تحاسب عليها، حيث إنها لا تحترم المواثيق الصحفية ولا تعطي لهذه المهنة النبيلة أي اعتبار.

تجاوزًا للحدود من إسرائيل في غزة:

أشار إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، لافتة، حيث قال إن هنالك تجاوزًا للحدود من إسرائيل في غزة، وتحدث عن آلام الشعب الفلسطيني، وضرورة إدخال المساعدات والعمل على توقيف الحرب والعدوان على القطاع، وهذه تصريحات جديدة تؤكد مدى عمق الخلاف بين الإدارة الأمريكية وحكومة الحرب، برئاسة بنيامين نتنياهو، رغم الجولة المكوكية التي أجراها أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، وغيره من المسؤولين ولم تؤتِ أكلها حتى الآن.

وأوضح، أن الضغط الأمريكي لا يزال ضعيفًا للغاية إلا من تصريحات يعلو سقفها أحيانًا، ويخفض سقفها أحيانًا أخرى، خصوصًا أن هناك حديثًا من البيت الأبيض لرفضه أي عدوان على رفح، وأن الإدارة الأمريكية لا توافق على ذلك.