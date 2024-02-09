ضرورة تناول 6 فواكه جافة ومكسرات في الصباح

الجميع يعشق الفواكه المجففة والمكسرات، ولكن هل تعلم أن هناك وقتا مناسبا لتناول كل فاكهة جافة لتحقيق أقصى قدر من الفوائد الصحية؟

فبحسب ما نشره موقع DNA India، فإن هناك 6 أنواع من الفواكه والمكسرات التي يجب تناولها أو ينبغي تجنبها صباحًا، كما يلي:

1- التمر:

فالتمر من الأطعمة الغنية بالقيمة الغذائية، لاحتوائها على عدد كبير من الفيتامينات والعناصر الأساسية للحفاظ على الصحة، فهو يعزز صحة الجهاز الهضمي والعصبي وصحة القلب، ويعالج فقر الدم، ويزود الجسم بالطاقة، وهو مضاد للالتهابات ويساعد في ضبط ضغط الدم ومفيد لمرضى السكري ولصحة العظام وصحة الأطفال.

2- اللوز:

تتميز فوائد اللوز في المساهمة في تعزيز صحة القلب، وتقليل مستويات الكولسترول الضار في الدم، وتعزيز صحة الجهاز العصبي، والمساهمة في تقوية العظام. يحتوي اللوز أيضًا على مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الالتهابات، وتقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة. الألياف. البروتينات.

3- التين:

الحفاظ على صحة العظام والوقاية من هشاشة العظام، لاحتوائه على الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

تزويد الجسم بالطاقة.

تحسين وظائف جهاز المناعة.

تحسين القدرة على النوم والتقليل من الأرق.

تحسين صحة الكبد ووظائف.

4- الزبيب:

الزبيب غني بفيتامين B، ومن وظائف فيتامين ب الرئيسية هي المحافظة على إتمام عملية التمثيل الغذائي بالطريقة الصحيحة، ونقص فيتامين ب بالجسم سيؤدي إلى تقليل الحافز الجنسي، والخمول والإرهاق. يحتوي الزبيب على السيلينيوم الذي يحافظ على جودة الحيوانات المنوية المنتجة، فهو يحسن حركة الحيوانات المنوية وبالتالي زيادة فرصة الحمل.

5- الجوز:

تحسين جودة النوم: يعمل الجوز على تصنيع مادة الميلاتونين التي تساعد في تنظيم النوم وتحسين جودته. تقوية الشعر: يحتوي الجوز على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي تعمل على تقوية بصيلات الشعر، كما أنها تحمي من القشرة. يساعد الجوز على زيادة طول وكثافة الشعر.

6- الكاجو: يجب تجنب تناول الكاجو في الصباح على معدة فارغة لأنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون.