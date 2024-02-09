الحسين عموتة: هدفنا تحقيق إنجاز تاريخي للأردن

علق المغربي الحسين عموتة المدير الفني لمنتخب الأردن على مواجهة قطر في نهائي بطولة كأس آسيا والمقرر لها مساء غدٍ السبت.

وقال الحسين عموتة في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: “ هدفنا تحقيق انجاز تاريخي لمنتخب الأردن نحن جاهزون لخوض المباراة النهائية ”.

وتابع: “ نستعد للمباراة بطريقة عادية، نحن لا نرغب في وضع اللاعبين تحت ضغط أكبر من المعتاد، تاهلنا للنهائي كان مستحقاً وكذلك المنتخب القطري ”.

وأضاف عموتة: “ أركز بشكل كامل على مباراة الغد ولا ألتفت لما يقال عنا في وسائل الإعلام، ما حققناه حتى الآن نتيجة عمل جماعي وجهد كبير من اللاعبين وليس فقط جهد من المدرب انا مؤمن بالعمل الجماعي ”.

وأكمل: “ مستقبلي مع منتخب الأردن سنتحدث عنه بعد نهاية البطولة ”.