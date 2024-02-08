6 منتخبات تُلهم الأردن لكتابة التاريخ بكأس آسيا

يلتقي منتخب الأردن مع نظيره القطري، لمواجهة نهائية عربية خالصة، في كأس آسيا 2023، والمقرر لها في الخامسة من مساء السبت المقبل، على ملعب "لوسيل".

تمكن منتخب الأردن من تحقيق الفوز على كوريا الجنوبية، ليتأهل للمباراة النهائية، وليلحق به منتخب قطر حامل اللقب، بعد فوزه على إيران مساء الأربعاء.

وسيدخل المنتخب الأردني المباراة، بحظوظ أقل بعد أن وصل للنهائي لأول مرة في تاريخه، في الوقت نفسه، سيكون المنتخب القطري يلعب على أرضه ويسعى للحفاظ على اللقب، الذي حققه في النسخة السابقة للبطولة في عام 2019 بالإمارات.

منتخب الأردن

ومع ذلك، فإن هناك 6 منتخبات تمكنت من الفوز باللقب في أول نهائي لها، في بطولة كأس آسيا بنظام الإقصاء، وهذا قد يساعد المنتخب الأردني على تحقيق حلمه بالتتويج باللقب.

منتخبات حققت كأس آسيا من أول مشاركة لها في المباراة النهائية

بدأت السلسلة مع منتخب إيران، الذي توج لأول مرة بلقب بطولة آسيا بنظام الإقصائيات في عام 1972، عندما تأهل إلى المباراة النهائية وواجه الكويت، وحقق الفوز بنتيجة 1-0.

وكان المنتخب الإيراني في ذلك الوقت حاملًا للقب البطولة، حيث حقق الفوز في نسخة عام 1968 التي نُظمت حسب النظام القديم، وهو عبارة عن سلسلة من المباريات التي تُقام وفقًا لنظام الدوري الواحد، ويتم تتويج المنتخب الذي يحصل على أكبر عدد من النقاط.

بعد ذلك، استطاع المنتخب السعودي، الفوز بلقب نسخة عام 1984 من البطولة التي شارك بها لأول مرة في تاريخه، وذلك من خلال تحقيقه الفوز على الصين، بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية.

المنتخب السعودي بطل كأس آسيا نسخة 1984

وفعل المنتخب الياباني نفس الأمر، وقد تمكن من الفوز باللقب الأول في تاريخه، خلال المباراة النهائية الأولى التي شارك فيها في نسخة 1992، وذلك بفوزه على المنتخب السعودي الذي كان حاملًا للقب آنذاك بنتيجة 1-0.

وفي نسخة عام 2007، فقد المنتخب السعودي فرصة الفوز باللقب في المباراة النهائية مرة أخرى، بعد خسارته بهدف واحد مقابل لا شيء أمام المنتخب العراقي، الذي حقق أول لقب له في أول نهائي يشارك فيه.

ويأتي الدور على المنتخب الأسترالي، بعد أن حصد لقب نسخة 2015، على أرضه بفوزه 2-1 على منتخب كوريا الجنوبية، الذي فاز بالنسختين الأولى من المسابقة بالنظام القديم.

وكانت آخر منتخبات تلك منتخب قطر، الذي سيواجه الأردن في نهائي النسخة الحالية لعام 2023، حيث فاز بلقب النسخة السابقة في عام 2019، بعد أن حقق الفوز على اليابان بنتيجة 3-1، في أول مباراة نهائية يشارك فيها في البطولة.