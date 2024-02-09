عاجل
غارات أمريكية بريطانية على مناطق الكثيب والجبانة والطائف باليمن
الجمعة 09 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

السعودية تستضيف نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

كأس مصر
كأس مصر

يترقب عشاق ومتابعي كرة القدم المصرية ، القمة المرتقبة والتي ستجمع بين الاهلى والزمالك على حسم لقب كأس مصر لموسم ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ .

إقرأ أيضًا..

txt

سيدات الأهلي يتأهلن إلى ربع نهائي كأس مصر للطائرة

txt

علاء نبيل: الرطوبة ليست السبب في خروج مصر من كأس الأمم الإفريقية

وأكد الإعلامي أحمد شوبيرنجم حراسة مرمي منتخب مصر والأهلي السابق، في تصريحات اذاعية إن اتحاد الكرة استقر على إقامة مباراة نهائي كأس مصر للموسم الماضي بين الأهلي والزمالك في المملكة العربية السعودية ، مشيرًا أن ذلك مقابل الحصول على عائد مادي كبير ينعش خزينة اتحاد الكرة التي تعاني أزمة كبيرة في نقص السيولة.

وكان الفريق الكروي بنادي الزمالك تأهل إلي نهائي كأس مصر بعد الفوز علي بيراميدز في الدور نصف النهائي بركلات الترجيح، فيما صعد الأهلي  للمباراة النهائية على حساب إنبي.

موعد نهائي كأس مصر


وحدد اتحاد الكرة يوم ١٣ مارس المقبل موعدًا لإقامة نهائي كأس مصر والتي ستجمع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.


 


 

مواد متعلقة

مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر يلا شوت في كأس أفريقيا 2023 اليوم

شاهد بث مباشر مباراة مصر والكونغو في دور 16 بطولة كأس أمم إفريقيا

موعد مباراة مصر والجزائر في نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد

موعد مباراة منتخب مصر القادمة في كأس أمم أفريقيا 2023

منتخب مصر ضد موزمبيق Yalla shoot | بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق اليوم في كأس إفريقيا

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق في كأس أمم إفريقيا [يلا شوت]

شوقي غريب محللًا لمباريات كأس أمم أفريقيا إم بي سي مصر

كورة لايف.. مشاهدة مباراة منتخب مصر وموزمبيق مباشر يلا شوت اليوم في كأس أمم إفريقيا 2024
الجريدة الورقية