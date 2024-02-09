السعودية تستضيف نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

يترقب عشاق ومتابعي كرة القدم المصرية ، القمة المرتقبة والتي ستجمع بين الاهلى والزمالك على حسم لقب كأس مصر لموسم ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ .

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وأكد الإعلامي أحمد شوبيرنجم حراسة مرمي منتخب مصر والأهلي السابق، في تصريحات اذاعية إن اتحاد الكرة استقر على إقامة مباراة نهائي كأس مصر للموسم الماضي بين الأهلي والزمالك في المملكة العربية السعودية ، مشيرًا أن ذلك مقابل الحصول على عائد مادي كبير ينعش خزينة اتحاد الكرة التي تعاني أزمة كبيرة في نقص السيولة.

وكان الفريق الكروي بنادي الزمالك تأهل إلي نهائي كأس مصر بعد الفوز علي بيراميدز في الدور نصف النهائي بركلات الترجيح، فيما صعد الأهلي للمباراة النهائية على حساب إنبي.

موعد نهائي كأس مصر



وحدد اتحاد الكرة يوم ١٣ مارس المقبل موعدًا لإقامة نهائي كأس مصر والتي ستجمع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.







