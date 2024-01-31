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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

علاء نبيل: الرطوبة ليست السبب في خروج مصر من كأس الأمم الإفريقية

علاء نبيل
علاء نبيل

أكد علاء نبيل مدرب منتخب مصر الأسبق، أن الرطوبة العالية ليست سبب في ظهور مستوى منتخب مصر بهذا الشكل خلال بطولة أمم إفريقيا، أو السبب في الخروج.

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وتابع نبيل خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الجهاز الفني بقيادة فيتوريا واختياراته، السبب في الخروج المهين، ويجب محاسبته".

وأضاف علاء نبيل: "الإصابات التي يتحدث عنها الجهاز الفني كسبب في الخروج والتأثير على الفريق، هم السبب فيها بسبب التدريبات البدنية والأحمال ونوعيتها، وبالتالي الجهاز الفني هو السبب عن هذا الخروج بالشكل السئ".

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