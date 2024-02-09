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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

قطع المياه عن بعض المناطق بالسلام والمرج غدًا

شركة مياه الشرب بالقاهرة
شركة مياه الشرب بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق تابعة لشبكات السلام ( منشية السد العالى – أبو رجيلة – إسكان مدينة السلام – أطلس – صف الضباط)، ومناطق تابعة لشبكات المرج ( شارع محمد نجيب – شارع عبد الله رفاعى – شارع مؤسسة الزكاة – شارع عين شمس " بمتفرعاتها " – عزبة النخل الشرقية – المرج الغربية – مدينة الخصوص)، وذلك اعتباراً من الساعة 9 صباح غدٍ السبت الموافق 10/2/2024، وحتى الساعة 11 مساء نفس اليوم لمدة 14 ساعة.

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مسئولو الإسكان يتفقدون أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمناطق المختلفة بمدينة العبور

وأوضحت الشركة أن سبب الانقطاع نظراً لتنفيذ أعمال لحامات بخط المياه قطر 1000مم بشارع محمد نجيب، وشارع الترولى ضمن أعمال التطوير للمحاور الرئيسية بمنطقة المرج.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجاناً بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.

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