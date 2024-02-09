الجمعة 09 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مسئولو الإسكان يتفقدون أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمناطق المختلفة بمدينة العبور

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية

زار المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مدينة العبور، لتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمناطق المختلفة بالمدينة، يرافقه المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز والشركات المنفذة للمشروعات.

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واستهل مسئولو " الإسكان " الجولة بتفقد مشروع " تخفيض المنسوب للمياه السطحية بالحي السابع بمنطقة مسجد الشريف "، والتشغيل الدائم للمحطة لرفع المياه الأرضية بالمناطق الأكثر تضرراً بالحى السابع إلى محطة الرفع رقم 6 على تصرف ٩٠لتر/ثانية، ورافع ٢٥ مترا.

وأوضح المهندس أحمد رشاد، أن الهدف من المشروع هو القضاء على ظاهرة وجود تسريب داخل بدرومات بعض العقارات بالمناطق المنخفضة، والأكثر تضرراً بالمدينة، من أجل بنية تحتية أقوى، وحفاظاً على الثروة العقارية والممتلكات العامة والخاصة.

وواصل مسئولو الإسكان الجولة بتفقد أعمال التطوير الجارية بالمنطقة الصناعية الأولى والامتداد الشمالي والغربي، والحي التاسع، والمنطقة الصناعية (ب&ج)،

وأنهى مسئولو الإسكان الجولة بالمرور بأحياء المدينة، لمتابعة أعمال الزراعة والتجميل والصيانة الدورية للمسطحات الخضراء، وكذلك متابعة منظومة نظافة الأحياء.

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