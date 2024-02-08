رمضان 2024.. ياسمين صبري تطرح البوستر الرسمي لمسلسل رحيل

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها البوستر الرسمي لمسلسل رحيل الذي من المفترض أن يعرض في رمضان 2024.

البوستر الرسمي لمسلسل رحيل

وتواصل النجمة ياسمين صبري تصوير مسلسلها الجديد “رحيل” على قدم وساق، حيث تواصل التحضيرات الخاصة بالعمل المشارك في السباق الرمضاني ٢٠٢٤، المسلسل من تأليف محمد عبد المعطي واخراج ابراهيم فخر.

ياسمين صبري

ومن المقرر أن تعلن الشركة المنتجة للمسلسل التفاصيل وبقية فريق العمل ومن المقرر عرض المسلسل موسم دراما رمضان المقبل.

ياسمين صبري وصناع "رحيل"

وشاركت مؤخرا الفنانة ياسمين صبري في بطولة فيلم "أبونسب"، رفقة الفنان محمد عادل إمام وماجد الكدواني، وبمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني، والذي يتم عرضه في الوقت الحالي بدور السينما.

ياسمين صبري من كواليس المسلسل

وكانت أكدت الفنانة ياسمين صبري أن المستقبل سيكون لاستخدام الذكاء الاصطناعى ليس فقط فى الدراما بل فى كافة أمور الحياة.

ياسمين صبري من كواليس المسلسل

وكان عرض الفنانة ياسمين صبري مؤخرًا فيلمها الجديد “أبو نسب” الذي يجمعها بالنجم محمد إمام.

وتدور أحداث فيلم أبو نسب، في إطار كوميدي حول شخصية طبيب يدخل في العديد من الصرعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر.

ياسمين صبري وصناع "رحيل"

ويشارك النجم محمد إمام في بطولة الفيلم ياسمين صبري، وفاء عامر، وهالة فاخر، ومحمد لطفي وتأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

آخر أعمال الفنان محمد إمام

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان محمد إمام، فيلم "عمهم"، والذى عرض فى موسم عيد الأضحى الماضى، وحقق نجاحًا، وهو من بطولة سيد رجب، وهدى المفتى، ومحمد سلام، وإيتن عامر، وباسم سمرة، ومحمد لطفى، ورياض الخولى، تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى.

ياسمين صبري من كواليس المسلسل

في إطار من الحركة والكوميديا، يتناول العمل قصة سلطان وهو ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضي، فتقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال ويتورطا في العديد من المتاعب.

ياسمين صبري من كواليس المسلسل

كما أن آخر أعماله في التليفزيون مسلسل “النمر”، وعرض عام 2021 وفي إطار الدراما الممزوجة بالإثارة والتشويق تدور أحداث المسلسل حول شاب صعيدي يهرب إلى القاهرة، ويتعرض لحادث يفقده الذاكرة، فيهتم به أهل الصاغة، ويحاول التسطر والتنكر في أكثر من شخصية حتى لا يعثر عليه أحد.

والمسلسل بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، بيومي فؤاد، محمود حافظ وإخراج شيرين عادل.