الكشف على 1138 حالة في قافلة جامعة كفرالشيخ الطبية ضمن حياة كريمة بقرية 69 المنصور

تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

نظمت جامعة كفر الشيخ اليوم الخميس، قافلة طبية شاملة لأهالى قرية 69 المنصور التابعة لمركز الحامول والقرى المجاورة لها، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

أجرت القافلة الكشف الطبي على 1138 مواطنا ومواطنة، من أهالي القرية والقرى المجاورة، وضمت عددا من الأساتذة المتخصصين، بإشراف الدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب، والدكتور وائل الفقي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشرف على القافلة ميدانياً الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ، ومتابعة مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة المحاسب نافع حمادة ، ومحمد صلاح مدير ادارة متابعة المشروعات.

و ضمت القافلة مختلف التخصصات الطبية، وشملت الباطنة، والعيون، والرمد، والأنف، والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، والجلدية، والتناسلية والنفسية والعصبية، والأطفال والجراحة العامة، وجراحة العظام، وجراحة المسالك البولية، وجراحة المخ والأعصاب، وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بالجامعة .