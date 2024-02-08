صحية وسريعة.. طريقة عمل بطاطس مشوية بالمايكروويف

بطاطس مشوية، من الأكلات الصحية التي يمكنك إعدادها إذا شعرت بالجوع، وكنت تتبع نظام غذائي لخسارة الوزن، وفيما يلي نقدم لك أسهل طريقة لعملها بالمايكروويف.





طريقة عمل بطاطس مشوية بالمايكرويف

المقادير

- البطاطس : 2 حبة (متوسطة الحجم)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- بابريكا : نصف ملعقة صغيرة

- الخردل : نصف ملعقة صغيرة

- المايونيز : نصف ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- جبن موزاريلا : 2 ملعقة كبيرة

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة





طريقة التحضير

اصنعي ثقوباً في حبّات البطاطس، وادهنيها بدون تقشير بزيت الزيتون، والبابريكا، والملح.

ضعي البطاطس في طبق يصلح إدخاله إلى جهاز المايكرويف.

أدخلي الطبق للمايكرويف، ثم اضبطي الوقت لمدة 5 دقائق.

أخرجي البطاطس من المايكرويف وافتحيها من المنتصف وفتّتيها من الداخل.

ضعي داخل البطاطس المهروسة من الداخل كل من: رشّة من الملح، والفلفل الأسود، والكمون.

أضيفي الخردل، والمايونيز، وجبن الموزاريلا.

أدخلي البطاطس مرّة أخرى للمايكرويف لمدة 5 دقائق حتى تذوب الجبنة وتنّضج حبّات البطاطس جيّداً، ثم أخرجيها وقدميها ساخنة.