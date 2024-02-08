اقرأ غدًا بالوفد.. توجيه للوزراء بتفعيل مخرجات الحوار الوطني

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "توجيه للوزراء بتفعيل مخرجات الحوار الوطني".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

"مدبولي" يطالب بالتفاعل الإيجابي مع النسخة الثانية من الحوار الوطني

مصر تواصل الجهود لوقف حرب الإبادة الفلسطينية

رويترز: استطلاع رأي يؤكد انخفاض التضخم في مصر

القاهرة تدين الهجوم الإرهابي في باكستان

نقابة الصحفيين تطالب الرئيس بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا

قصف أمريكي بريطاني يستهدف الحديدة

السعودية تؤكد التزامها بدعم اليمن للتوصل إلى حل سياسي