الخميس 08 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. توجيه للوزراء بتفعيل مخرجات الحوار الوطني

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "توجيه للوزراء بتفعيل مخرجات الحوار الوطني".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

"مدبولي" يطالب بالتفاعل الإيجابي مع النسخة الثانية من الحوار الوطني

مصر تواصل الجهود لوقف حرب الإبادة الفلسطينية

رويترز: استطلاع رأي يؤكد انخفاض التضخم في مصر

القاهرة تدين الهجوم الإرهابي في باكستان

نقابة الصحفيين تطالب الرئيس بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا

قصف أمريكي بريطاني يستهدف الحديدة

السعودية تؤكد التزامها بدعم اليمن للتوصل إلى حل سياسي

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برنامج الغذاء العالمي: السودانيون يموتون جوعًا بسبب الحرب

خارجية فلسطين: بناء الوحدات الاستيطانية بالضفة يعيق حل الدولتين

اليونيسيف: مليون طفل بقطاع غزة في حاجة لدعم نفسي

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