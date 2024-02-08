جامعة عين شمس تحصد الميدالية الذهبية في المصارعة ببطولة الشهيد الرفاعي

شارك منتخب المصارعة بجامعة عين شمس في بطولة دورة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي الحادي والخمسين خلال الفترة من 6 و7 فبراير الجاري بجامعة المنوفية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، بمشاركة 4 طلاب واشترك في البطولة 116 طالب مثلوا 23 جامعة.

يأتي ذلك تحت الإشراف الإداري لإبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي طارق أحمد القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومحمد حسن مدير إدارة النشاط الرياضي، وفاطمة خليفة رئيس قسم الأنشطة، وعلاء باز مشرف الفريق.



وحقق الطالب عبدالله سامح حنفي المركز الأول جامعات وحصل علي الميدالية الذهبية ميزان 72 كيلو

وحقق الطالب مصطفي أحمد محمود المركز الخامس جامعات ميزان 55 كيلو

جامعة عين شمس تنظم ثاني أكبر مهرجان ترفيهي

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس رحلة ترفيهية مجانية لمدينه دريم بارك لعدد ٧٠٠ طالب وطالبه يوم الثلاثاء الماضي.

وكان رئيس جامعة عين شمس قد أصدر تعليماته الى قطاع التعليم والطلاب بتنظيم هذة الرحلة الترفيهية كنوع من الدعم المعنوي للطلاب المتميزين من أسرة طلاب من أجل مصر، وطلاب الأنشطة الطلابية تقديرا لما بذلوه من جهد كبير خلال الفصل الدراسى الأول أسفر عن تمثيل مشرف لجامعة عين شمس في كل الأنشطة التي قُدمت خلال النصف الأول من العام الدراسي.

جاء ذلك تحت الإشراف الإدارى لإبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب والإشراف التنفيذى أستاذ طارق أحمد القائم بعمل مدير عام رعايه الشباب بالجامعة، ومهيتاب مجدي القائم بأعمال مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابيه بالجامعه