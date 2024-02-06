جامعة عين شمس تنظم زيارة ميدانية إلى مصنعLinah Farms

نظم مركز التوظيف في جامعة عين شمس زيارة ميدانية لمصنع Linah Farms يوم الاثنين الموافق 5 فبراير 2024.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف وشارك في الزيارة عدد من طلاب كلية الزراعة.

تفاصيل زيارة جامعة عين شمس

تأتي هذه زيارة جامعة عين شمس الميدانية بهدف العمل علي تحسين مهارات طلاب كلية زراعة والعمل على تطوير وتنمية مهاراتهم العملية حيث اطلع طلاب كلية زراعة جامعة عين شمس على أحدث طرق الانتاج و التعبئة والتخزين للمحاصيل الزراعية.

وقام طلاب جامعة عين شمس بجولة في اقسام المصنع المختلفة بغرض فهم أحدث طرق التخزين واستقبال المواد الأولية واللازمة للإنتاج والصناعة بالإضافة إلى فهم معايير السوق المحلية ومعايير التخزين والشحن وتصدير المحاصيل للخارج.

ويعمل مركز التوظيف في جامعة عين شمس من خلال جانب التعلم عبر التجربة على تطوير قدرات ومهارات أبناء جامعتنا بشكل عملي يمكنهم من التعرف على متطلبات سوق العمل ومواكبتها من خلال أنشطة مختلفة على رأسها الزيارات الميدانية التي يمثلها كوادر في الصناعة و التي تمكنهم من اكتساب رؤى حول مجالات عمل ووظائف متنوعة.