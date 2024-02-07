جامعة عين شمس تحرز 4 ميداليات ذهبية في الكونغ فو

شارك منتخب الكونغ فو طلاب وطالبات في جامعة عين شمس في بطولة دورة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي ال51 والتي تقام خلال الفترة من 5 لـ6 فبراير 2024 بجامعة حلوان بمشاركة 14 طالب و طالبة من الجامعة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وشارك في بطولة دورة الجامعات المصرية 118 طالب و76 طالبة مثلوا عدد 31 جامعة حكومية وخاصة وأهلية.

وشاركت جامعة عين شمس تحت الإشراف الإداري لإبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم وإشراف تنفيذي طارق احمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، ومحمد حسن مدير إدارة النشاط الرياضي، وفاطمة خليفه رئيس قسم الأنشطة.

نتائج بطولة الكونغ فو

أولا في مسابقة الأساليب:

الطالبة سارة جمعه محمد

المركز الأول جامعات الميدالية الذهبية مسابقة سيف جنوبي.

المركز الأول جامعات الميدالية الذهبية مسابقة سيف جنوبي. الطالب معاذ محمود فتحي

المركز الأول جامعات الميدالية الذهبية مسابقة أساليب ملاكمة جنوبي.

المركز الأول جامعات الميدالية الذهبية مسابقة أساليب ملاكمة جنوبي. الطالب إبراهيم عمرو إبراهيم

المركز الأول جامعات الميدالية الذهبية مسابقة أساليب جنوبي.

المركز الأول جامعات الميدالية الذهبية مسابقة أساليب جنوبي. الطالب بسام عبد الرحمن عبد الرحمن المركز الرابع مسابقة أساليب جنوبي.

ثانيا: في مسابقة الساندا