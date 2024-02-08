حملات ضبط الأسعار وحماية المستهلك بحي 15 مايو

قامت الأجهزة التنفيذية بحى 15 مايو برئاسة الدكتورمهران عبداللطيف مهران، والتابع لمحافظة القاهرة، بالتنسيق مع إدارة تموين 15 مايو بالمرور علي بعض اسواق المرحلة الثالثة ومنطقه 120 فدانا والمخابز داخل نطاق حي 15 مايو وبصحبة مديري إدارات المتابعة والإشغالات بالحي وتم ضبط بعض المخالفات وإعدام التالف منها وتم تحرير عدد من المحاضر للمخالفين بمعرفة إدارة التموين.

ويأتي هذا في إطار تعليمات وتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية بضرورة التواجد الميداني المستمر وتكثيف الحملات على المحلات والأسواق والمخابز وعمل حملات لضبط الأسعار ومدى مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية ومطابقتها للاستهلاك الآدمي.

ويشهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الجولة الميدانية بالدراجات التى تنظمها محافظة القاهرة بالتعاون مع معهد سياسة النقل والتنمية(ITDP)، وشركة سانوفى بمنطقة وسط المدينة بالقاهرة، صباح يوم الجمعة ٩ فبراير ٢٠٢٤، من أجل تجربة التحديات التي يواجهها راكبو الدراجات يومياً وتحديد الفرص لتخطيط وتحسين البنية التحتية لركوب الدراجات في القاهرة وتنفيذها كجزء أساسى من مشاريع تطوير الطرق الجارية.

وتعاني القاهرة مثل العديد من العواصم من النمو السريع لاستخدام المركبات الخاصة مما يؤدى إلى الازدحام، كما أسهم التطور الصناعى وزيادة عدد السكان في مصر إلى تدهور جودة الهواء، الأمر الذى أبرز الحاجة إلى وجود بنية تحتية تلبي احتياجات المشاة وراكبي الدراجات لتحفيزهم على استخدامها بما يساعد على التخفيف من ارتفاع الانبعاثات، وتكاليف الوقود، وللحد من حوادث الطرق.

كما سيساعد تشجيع المواطنين على المشى، وركوب الدراجات وترك سياراتهم في المنزل على تقليل تلوث الهواء وتحسين جودته، وتقليل الازدحام، والآثار الضارة الناتجة عن التلوث على الصحة العامة.

كما أن التحول إلى الأنماط المستدامة لممارسة المشى وركوب الدراجات سيعزز وجود حياة أكثر صحة، ونشاط، كما سيسهم فى خفض الإصابة بأمراض السمنة، والسكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، والأوعية الدموية، والسرطان، إلى جانب فوائده الكبيرة للصحة البدنية والنفسية، وزيادة النشاط وخفض معدلات الإصابة بالاكتئاب والقلق.

ومعهد سياسات النقل والتنمية (ITDP) هو منظمة عالمية غير ربحية تعمل مع المدن في جميع أنحاء العالم لتصميم وتنفيذ أنظمة نقل عالية الجودة وحلول سياسية تجعل المدن أكثر ملاءمة للعيش وإنصافًا واستدامة.