تعرف علي أرقام لاعبي الزمالك القدامى والجدد

استقر جميع لاعبى الزمالك على أرقامهم بعد ضم عشر صفقات جديده في الميركاتو الشتوي لصفوف الأبيض وهم ياسر حمد ومهاب ياسر ومحمد شحاته وياسر زكريا وأحمد حمدى ومحم عاطف وموتيامبا الأوغندى وعبد الله السعيد وسيف جعفر وناصر ماهر ونستعرض جميع أرقام لاعبى الفريق ارقام لاعبي الزمالك

1 عواد

2 حسام عبد المجيد

3 ياسر حمد

4 عمر جابر

5 احمد حمدي

6 مصطفى الزناري

7 نداي

8 دونجا

9 ناصر منسي

10 شيكابالا

11 مصطفى شلبي

12 روقا

13 احمد فتوح

14 اوباما

15 زياد كمال

16 محمد صبحي

17 محمد شحاتة

18 نيمار

19 عبد الله السعيد

20 محمود علاء

21 سيف جعفر

22 ناصر ماهر

23 سامسون

24 حمزة المثلوثي

25 زيزو

26 مهاب ياسر

27 محمد عاطف

28 الونش

29 محمد عبد الشافي

30 سيف الدين الجزيري

31 ايشو

32 معاذ علاء الدين

34 عبد الرحمن نفاد

35 يوسف حسن

40 موتيابا

51 محمد صلاح زكي