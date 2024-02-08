النصر يتخطي جنوب سيناء برباعية مقابل هدف

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر انتصاراته بتحقيق فوز كبير خارج ملعبه على جنوب سيناء بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب نادي السويس للبترول ضمن الجولة 13 بدوري القسم الثاني ب.

احرز رباعية النصر عبدالرحمن جندية وكريم لالا ويوسف الدون واسلام عادل .

وبدأ النصر المباراة بقيادة اشرف توفيق المدير الفني بتشكيل هجومي وضغط على مرمي الخصم من الدقائق الأولى واهدر عبدالرحمن جندية فرصة التقدم بهدف في الدقائق الأولي عندما اخترق دفاعات جنوب سيناء من الجهة اليسري وسدد الكرة في الكرة يد الحارس ثم اضاع كريم لالا فرصة أخري عندما تلقى تمريرة في الجهة اليمني وسدد الكرة في القائم الأيسر.



ثم تمكن عبدالرحمن جندية من ترجمة سيطرة النصر واحرز الهدف الاول من تسديدة قوية وتابعه كريم لالا بتسجيل الهدف الثاني من تمريرة لاحمد حسين وقبل نهاية الشوط الأول أحرز فرغلي بالو هدف جنوب سيناء.

وفي الشوط الثاني عزز يوسف الدون تقدم النصر بتسجيل الهدف الثالث من ضربة مزدوجه رائعة واختتم اسلام عادل رباعية النصر عندما تلقى تمريرة من جودة ايمن انفرد اسلام بالحارس وراوغه واودع الكرة في الشباك

بهذه النتيجة رفع النصر رصيده الي 21 نقطة في المركز الثالث.

وأكد اشرف توفيق المدير الفني للنصر على أهمية الفوز على جنوب سيناء خاصة في ظل تقليل فارق النقاط مع منتخب السويس والمريخ الي نقطة واحده وقال إن النصر دخل بقوة في المتافسة على الصعود لدوري المحترفين وهو الهدف الذي يسعى الي الجميع داخل النادي هذا الموسم .

وقال اشرف توفيق.. النصر نادي كبير وهذا الوضع لا يليق به ولا بمجموعة اللاعبين في ظل دعم إدارة النادي سواء مع الدكتور عمرو عبدالحق رحمة الله عليه أو مع الإدارة الحالية رئاسة المستشار اشرف لطفي حيي لم تبخل الإدارة على الفريق باي شئ.



وتابع اشرف توفيق.. قدمنا مباراة قوية من البداية واللاعبين نفذوا التعليمات بالضغط على الخصم وتسجيل هدف مبكر وأدوا الشوط الثاني بنفس الجدية وخرجنا بنتيجة كبير تزيد من حصيلة الأهداف.

واختتم المدير الفني للنصر .. لدينا مباراة هامة الجولة المقبلة مع العبور نستعد لها من الآن وهدفنا تحقيق الفوز لمواصلة المتافسة على الصعود.