تباين بورصات الخليج في ختام تعاملات اليوم الخميس

شهدت مؤشرات الأسهم الخليجية، حالة من التبابن في ختام تعاملات اليوم الخميس 8-2-2024، بعد أن رفضت إسرائيل مقترح حركة حماس لوقف إطلاق النار، بينما صعد المؤشر السعودي للجلسة السادسة على التوالي بفضل نتائج أعمال قوية.

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، عرض حماس الأخير لوقف إطلاق النار وإعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، لكن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال إنه لا يزال هناك مجال للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق.

واستمرارا للجهود الدبلوماسية، وصل وفد من حماس إلى القاهرة اليوم لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار مع مصر وقطر اللتين تتوسطان في أحدث مسعى دبلوماسي. كما شرع العاهل الأردني الملك عبد الله في مهمة دبلوماسية تهدف إلى إنهاء الحرب، إذ بدأ جولة في عواصم غربية تشمل لقاء مع الرئيس الأميركي جو بايدن. وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 0.3 بالمئة، مدفوعا بارتفاع سهم مصرف الراجحي 1.8 بالمئة، في حين كسب سهم البنك السعودي الأول (ساب) أكثر من ثلاثة بالمئة بعد الإعلان عن ارتفاع قوي في صافي الربح السنوي.

ومن بين الرابحين الآخرين، قفز سهم مجموعة صافولا أكثر من ستة بالمئة، بعد يوم من إعلان خطط لتوزيع كامل حصتها البالغة 34.52 بالمئة في شركة الألبان الإقليمية المراعي على المساهمين المؤهلين.

وسيسبق الصفقة إصدار حقوق أولوية بقيمة 6 مليارات ريال (1.60 مليار دولار) من شأنها أن تساعد في تعزيز مكانة الشركة، بما في ذلك سداد الديون وتمكين توزيع أسهم المراعي، وهي أكبر شركة منتجات ألبان في الشرق الأوسط.

وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.1 بالمئة، متأثرا بهبوط سهم شركة سالك لخدمات التعرفة المرورية 2.7 بالمئة، في حين انخفض سهم هيئة كهرباء ومياه دبي 1.6 بالمئة.

وأعلنت شركة المرافق عن ارتفاع صافي أرباح الربع الرابع، بينما سجلت انخفاضا في الأرباح على أساس فصلي.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة.

واستقرت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج، عند ما يزيد قليلا عن 79 دولارا للبرميل، بعد أن ارتفعت لليوم الثالث على التوالي أمس الأربعاء مدفوعة برفض إسرائيل مقترح حماس لوقف إطلاق النار في غزة.

وخسر المؤشر القطري 0.3 بالمئة متأثرا بهبوط سهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات 1.4 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، صعد المؤشر المصري الرئيسي 1.8 بالمئة، مع صعود معظم أسهمه بما في ذلك سهم البنك التجاري الدولي الذي كسب 3.7 بالمئة.