الأسهم السعودية تغلق تداولات الأسبوع على ارتفاع

سجلت مؤشرات الأسهم السعودية، ارتفاعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الخميس 8-2-2024، ليغق مؤشر السوق العام مرتفعًا بنحو 36.85 نقطة ليقفل عند مستوى 12202.78 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 345 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 110 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 108 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، ومجموعة صافولا، والوطنية للتعليم، وميدغلف للتأمين، ومكة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات السعودي الألماني الصحية، وتوبي، وسابك للمغذيات الزراعية، وإسمنت السعودية، وسناد القابضة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و 3.50% .

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأنعام القابضة، ودار الأركان، والباحة ، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وسال، وأديس، ومجموعة صافولا هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 270.76 نقطة ليقفل عند مستوى 25449.73 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 27 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.6 مليون سهم.

البورصة المصرية ترتفع 1.81% ورأس المال السوقي يصل 2 تريليون جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 32 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2 تريليون جنيه. وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 28411 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 34772 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 12095 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 6886 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 9679 نقطة.