البورصة تربح 31.5 مليار جنيه بختام جلسة تعاملات اليوم

شهدت مؤشرات البورصة بنهاية جلسة تعاملات اليوم الخميس ختام معاملات الأسبوع صعودا كبيرا، بدعم مشتريات العرب والأجانب.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 31.5 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 2.000.8 تريليون جنيه.

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.8% ليصل إلى مستوي 28411 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى6886 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 9679 نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 201 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين والعرب وسط تداولات4.8 مليار جنيه.