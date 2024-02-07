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رفع تكلفة التأمين في البحر الأحمر لشركات الشحن الأمريكية والبريطانية
الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

مؤشر الأسهم القطرية يغلق على ارتفاع

الأسهم القطرية
الأسهم القطرية

أغلق مؤشر الأسهم القطرية في ختام جلسة تداولاته، اليوم الأربعاء، على ارتفاع بمقدار 88.91 نقطة، أي بنسبة 0.90 في المئة، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و990.14 نقطة.

 

الأسهم القطرية

 

 وتم خلال الجلسة تداول 149 مليوناً و118 ألفاً و781 سهماً، بقيمة 488 مليوناً و411 ألفاً و574.137 ريالاً، نتيجة تنفيذ 18138 صفقة في جميع القطاعات.

 

 وارتفعت في الجلسة أسهم 28 شركة، فيما انخفضت أسعار 18 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

 

مؤشر الأسهم البحرينية يقفل على ارتفاع

 

 الأسهم البحرينية

 

أقفل مؤشر الأسهم البحرينية العام ،اليوم، عند مستوى 2,063.45 بارتفاع وقدره 0.02 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 744.69 بارتفاع وقدره 0.15 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

 

 وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 520 ألفاً و287 سهماً، بقيمة إجمالية قدرها 232 ألفاً و255 ديناراً بحرينياً، تم تنفيذها من خلال 49 صفقة.

 

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الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض

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الأسهم الأمريكية ترتفع في ظل التركيز على أرباح الشركات

 

الأسهم الأردنية تغلق على ارتفاع

 

الأسهم الأردنية 

 

أغلقت أسواق الأسهم الأردنية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.49%، لتصل عند مستوى 2470.55 نقطة

 

 وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الأردنية 2.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.2 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 1792 صفقة

 

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