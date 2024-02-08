الدولار يرتفع والين يتراجع بعد تصريحات مسؤولين بالفيدرالي

سجلت أسعار الدولار الأميركي، ارتفاعًا مقابل العملات الأجنبية الأخرى خلال تعاملات اليوم الخميس 8-2-2024، لكنه ظل دون أعلى مستوياته في 12 أسبوعا والذي سجله في وقت سابق من الأسبوع، فيما يقيم المتداولون تصريحات أقل ميلا للتيسير النقدي من صناع سياسات بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

كما أنصب التركيز على بيانات التضخم الصادرة في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وخلال الساعات الماضية استعرض العديد من مسؤولي المركزي الأميركي مجموعة من الأسباب التي تجعل صناع السياسة لا يشعرون بحاجة ملحة للبدء في التيسير النقدي في الولايات المتحدة قريبا أو التحرك سريعا إذا قرروا السير في هذا الاتجاه.

ووفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي"، تتوقع السوق بنسبة 20 بالمئة أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في مارس، بانخفاض ملحوظ عن بداية العام، وتتوقع بنسبة 60 بالمئة خفضا بنحو 25 نقطة أساس في مايو.

تحركات الأسعار

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 في المئة إلى 104.23، بعد أن وصل إلى 104.60 يوم الإثنين، وهو أعلى مستوى له منذ 14 نوفمبر، مدفوعا ببيانات الوظائف الأميركية القوية يوم الجمعة.

وانخفض الين 0.7 بالمئة مقابل الدولار إلى 149.18، وهو أضعف مستوى للعملة اليابانية منذ 27 نوفمبر. وتراجع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.0761 للدولار متماسكا فوق أدنى مستوى له منذ 14 نوفمبر تشرين الثاني عند 1.0722 دولار الذي سجله يوم الثلاثاء.

وخسر الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.2602 دولار.

واستقر اليوان في الخارج بالقرب من 7.2169 للدولار على الرغم من البيانات التي أظهرت انخفاض أسعار المستهلكين في الصين بأكبر وتيرة منذ أكثر من 14 عاما في يناير.

أسعار العملات الأوروبية اليوم الخميس في البنوك

وثبت سعر اليورو اليوم عند 33.19 جنيه للشراء، و33.34 جنيه للبيع، وفقًا للتحديث الأخير الوارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

وسجل متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري بداية اليوم نحو 38.92 جنيه للشراء، 39.10 جنيه للبيع.

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.32 جنيه للشراء، و35.48 جنيه للبيع.

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.81 جنيه للشراء، و20.90 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.11 جنيه للشراء، و20.20 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.28 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.