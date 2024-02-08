سعر الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم الخميس في البنوك المصرية

سعر الدولار.. شهدت العملة الأمريكية خلال مستهل التداولات اليوم الخميس أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية والشركات المصرفية، استقرارًا ملحوظًا، ليواصل الدولارعلى ثباته، وفقًا لآخر تحديث للمواقع الإلكترونية للبنوك المصرية.

وسجلت العمرة الأمريكية استقرارًا سعريًا اليوم لتسجل نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس مقابل الجنية المصري بالبنوك المصرية، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمات السعرية للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السلعية لاسيما ساحة العملات وسعر الدولار، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر الدولار اليوم الخميس

الدولار

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار اليوم ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك CIB

استقر سعر الدولار اليوم ليسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبى الإسلامي

استقر سعر الدولار اليوم ليسجل 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

استقر سعر الدولار اليوم ليسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC

استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.